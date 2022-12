Alle ballen op het dubbelspel voor Apeldoornse Nijkamp bij NK tennis, klaar in enkelspel

korfbal zwolle Juventa kan twintig minuten mee met NKC'51, maar Oranje Zwart blijft winnen in zaalcompe­ti­tie

In de tweede ronde van de zaalcompetitie pakte Oranje Zwart zijn tweede zege. In een aantrekkelijk duel werd Devinco met 26-24 verslagen. Het gepromoveerde Juventa was duidelijk een maatje te klein voor NKC'51. Na een aardige openingsfase werd het verschil in het vervolg snel zichtbaar, 21-34.

