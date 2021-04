Alleen zege in eigen huis voorkomt uitschakeling waterpoloërs BZC uit Borculo in play-offs

BZC moet morgenmiddag in het eigen ’t Timpke in Borculo winnen van UZSC om zondag een beslissend derde duel af te dwingen in de eerste ronde van de play-offs om de waterpolo-landstitel. De viervoudig landskampioen ging drie periodes uitstekend mee met de Utrechtse topfavoriet, maar BZC dwong met twee doelpunten na rust aanvallend te weinig af (9-6).

De enige die het vizier zaterdagavond in zwembad de Kromme Rijn echt op scherp had was de ervaren Servische verdediger Filip Kljajevic, die vier keer het net vond. Dat Oranje-international Bilal Gbadamassi en midvoor Jan Willem Slaghuis, bekend om hun scoringsdrift, helemaal niet scoorden zei alles over de Borculose aanval.

Hoop

Slaghuis werd door de verdediging van UZSC compleet uit de wedstrijd gespeeld. Dat BZC desondanks met 5-5 de laatste periode in ging en lang in de wedstrijd bleef stemde trainer Zeno Reuten tevreden. ,,Dat geeft hoop voor morgen. We hebben prima gespeeld, al valt er in aanvallende zin nog wel wat te halen. Ik overweeg alleen niet direct iets te veranderen.” BZC eindigde als achtste in de eredivisie en ging als zware underdog de play-offs in tegen de koploper uit de Domstad.

Amper kans

Door het hoge tempo kregen de verdedigers van het minder fitte BZC in met name na rust in de aanval amper de kans om aan te sluiten bij de aanvallers. Zodoende kwam Kljajevic amper nog in scoringspositie. Dat BZC na rust slechts twee keer scoorde was om die reden niet zo gek. BZC dankte het vooral aan de aanvallende slordigheid van UZSC en de uitstekend keepende Stanislav Raykov dat het tot halverwege de vierde periode bij bleef. Pas in de absolute slotfase besliste UZSC de wedstrijd.

Play-offs eredivisie: UZSC - BZC 9-6 (3-3, 2-1, 0-1, 4-1) . Doelpuntenmakers BZC: Filip Kljajevic 4, Joep Lankwarden, Adam Tamas 1.