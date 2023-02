Alles winnen blijkt voor de rugbyers van The Pickwick Players toch onmogelijk

korfbal zwolle Exakwa klopt ASVD in polderder­by, Oranje Zwart na nieuwe tegenval­ler terug bij af

De korfballers van Exakwa hebben de derby tegen ASVD met een miniem verschil gewonnen. ASVD kwam na een ruime achterstand nog in de buurt, maar kreeg de gelijkmaker niet door de korf, 14-13. Oranje Zwart verloor voor de tweede keer in acht dagen is de voorsprong aan kop ineens kwijt. Revival hield de punten met 18-17 in eigen huis.

