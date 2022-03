Als de meiden van Dalfsen gaan rennen is er voor Cometas geen houden aan, handbalsters succesvol met twee tijdelijke coaches

Bij Dalfsen is in de loop van het seizoen wat verandert. Omdat coach Gert Wessels is gevraagd om zijn toekomstige club Lettele - zorgenkind in de tweede divisie - meteen uit de brand te helpen, heeft de club Liesbeth Booijink en Irma Klumper naar voren geschoven. Coaches zijn er namelijk voldoende binnen de club, die in twee periodes in de eredivisie heeft gespeeld, in de jaren '90 en van 2007 tot en met 2019. Dat coachen lukt iedereen die een tijdje heeft gehandbald, klinkt het in De Trefkoele. Het jonge team trainen, dat is een heel ander verhaal. Die taken worden ingevuld door Ellen Klumper, volgend seizoen de hoofdtrainer, en Maurice Feringa van het talentenplan.