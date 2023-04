Als speler terugkerende Roolvink opgelucht na handhaving BZC ‘zwaarder dan ik dacht’

volleybal zwolle Side Out komt op stoom in degradatie­strijd met twee overwinnin­gen in een paar dagen tijd

Met de vorm van Side Out zit het wel goed, zo vlak voordat de strijd om handhaving in de tweede divisie gaat beginnen. Twee keer werd er de afgelopen dagen met 1-3 gewonnen in uitwedstrijden tegen respectievelijk Reflex 2 en AVC’69. ,,Dit is heel lekker”, vond coach Nico Huisman.