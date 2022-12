Alterno doet goede zaken, KV Apeldoorn wint kelderkraker en verlies voor Unitas ondanks goede wedstrijd

met poll Zo kan Oranje volgens deze oud-profs de Argentij­nen verslaan: ‘Het is geen wonder­ploeg’

Voor het eerst sinds 2014 staat Nederland weer in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal. Tegen het Argentinië van Lionel Messi moet de nationale voetbaldroom vrijdag verder gestalte krijgen. Maar is dat reëel? Kan het Oranje van bondscoach Louis van Gaal wereldkampioen worden? Drie regionale kenners met een verleden in de top van het nationale voetbal laten hun licht schijnen over de voetbalkraker in Qatar.

8 december