Alterno kiest voor jonge ambitieuze trainer: ‘Ik vond het tijd om om me heen te kijken’

Holtense bakkenist Rietman komt in GP Frankrijk niet verder dan de achtste plaats

Deed hij in de eerste GP’s van het seizoen mee om het podium in het WK zijspancross, lukte dat Dion Rietman afgelopen weekend in het Franse Brou niet met zijn stuurman Justin Keuben. Het duo kwam in de GP zondag niet verder dan de achtste plek.