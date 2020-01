Alterno moet toezien hoe de concurrent de overwinning pakt

VOLLEYBALDe volleybalsters van Alterno hebben in de wedstrijd tegen concurrent Peelpush geen goede zaken gedaan. De achterstand in de eredivisie loopt nog verder op na de 1-3 nederlaag in eigen huis.

Peelpush uit Meijel staat één plek boven Alterno en een overwinning was zeer welkom geweest. Trainer William Klaver: ,,Maar we speelden gewoon weer niet goed. Eigenlijk op alle vlakken en dat is teleurstellend.”

De eerste set werd maar nipt verloren met 23-25. ,,We gaven teveel punten onnodig weg in deze set”, zag Klaver. In tweede set zakte het vertrouwen in de ploeg verder weg. ,,We hadden zeker kansen in deze set, maar we maakten de punten nu zelf gewoon niet. Zonde.”

Ondanks een opleving in de derde set, die werd gewonnen met 26-24, liep het niet lekker bij Alterno. ,,In de tweede set hadden we een aantal speelsters uit ons tweede team ingebracht. Je zag dat er wel meer beleving in het spel was en het is bijzonder dat we dan juist die set wel winnen.” Dat ging niet zonder slag of stoot, want Peelpush miste in de derde set een eerste matchpoint.

In de vierde set liep Peelpush al snel uit en was het verzet van Alterno vlot gebroken (12-25).

Met twee duels te gaan is Alterno al veroordeeld tot het spelen van de play-outs. Omdat het Talentteam niet meer meespeelt, begint de Apeldoornse ploeg als nummer laatst aan de driekamp. ,,Daarin moeten we waarschijnlijk ook weer tegen Peelpush spelen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we dan beter partij kunnen bieden”, aldus Klaver.