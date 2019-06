Alterno uit Apeldoorn strikt 14-jarig toptalent

Bogerd rijdt ‘tijdrit van zijn leven’, Van der Breggen baalt van brons

8:51 Marien Bogerd uit Kootwijk is in Ede Nederlands kampioen tijdrijden geworden bij de elite-zonder-contract. Voor De IJsselstreek de tweede clubtitel in vier dagen, Robin Löwik won zondag in Dongen deze titel in de wegwedstrijd.