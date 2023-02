Amazones Nekeman zijn plots concurrenten op het hoogste niveau: ‘Als er dan toch iemand boven mij eindigt, dan liever zij dan iemand anders’

Programma Deventer/Zutphen Carnaval zorgt voor een beperkt programma, maar deze clubs komen dit weekend wel in actie

Alaaf! Veel plaatsen in de regio zullen dit weekend in het teken van carnaval staan. Mede daardoor is het sportprogramma voor aankomend weekend beperkt. Een klein aantal clubs komt dit weekend echter gewoon in actie.