Ambassadeur Midwinter Marathon stelt spektakel en spanning boven strikken van die ene topatleet

Als ambassadeur van de Midwinter Marathon, heeft Dennis Licht als belangrijkste taak het promoten van deze wedstrijd en het binnenhalen van een sterk veld met topatleten in Apeldoorn. De eerste grote naam die hij bekend kan maken, is die van Belg Koen van Naert. Hoe gaat de ambassadeur te werk?

Voor Beekbergenaar Licht is de Midwinter Marathon één van de mooiste wedstrijden op de hardloopkalender, dit jaar van 31 januari tot en met 2 februari. ,,Ik heb zelf vaak meegedaan en ben ook meervoudig winnaar. Al tijdens mijn actieve carrière ben ik door voorzitter Frans Mulderij benaderd als ambassadeur van het evenement", vertelt hij.

Hoog niveau

In de eerste jaren was dat nog samen met de destijds in Apeldoorn wonende Jip Vastenburg. ,,Wij hebben met het bestuur om tafel gezeten om te kijken wat er verbeterd kan worden aan het evenement, waardoor het aantrekkelijker wordt voor wedstrijdatleten van hoog niveau."

Volgens Licht was het parcours al prachtig en stond de organisatie als een huis, maar er was zeker nog ruimte voor verbetering. ,,Zelf had ik er altijd een hekel aan als er onduidelijkheid was over de vergoeding, bijvoorbeeld het startgeld." De organisatie in Apeldoorn is daar duidelijk en transparant over. ,,Wij betalen in Apeldoorn aan niemand startgeld. Wij hebben enkel een vast bedrag per atleet dat wij aan reiskosten uitkeren. Dit is voor iedereen helder en daarop maken wij geen uitzonderingen. Daarnaast is er ook een overzichtelijk prijzenschema, waarbij er beloond wordt op basis van de prestatie", legt de voormalig winnaar uit.

Naast deze helderheid over geld, is er op voorspraak van Licht ook geïnvesteerd in de randvoorwaarden. Licht: ,,We helpen de atleten zo nodig met het regelen van een hotel. Ook is er op de wedstrijddag een speciale ruimte in Orpheus en een verwarmde tent vlak bij start en finish." Mede door deze faciliteiten blijkt dat atleten die eerder hebben meegedaan, graag terugkeren naar Apeldoorn.

De plek van de Midwinter Marathon op de hardloopkalender is ook gunstig. ,,Voor het binnenhalen van de atleten voor de Asselronde of de 10 Engelse Mijl gebruik ik vaak het argument dat het goed is als voorbereiding op een voorjaarsmarathon." Maar de focus voor Licht is de Acht van Apeldoorn. ,,Dat is de hoofdafstand. Daarop moet het vooral spektakel worden."

De eerste grote naam

Licht kan inmiddels ook al de eerste grote naam bekendmaken. ,,De Belg Koen Naert, in 2018 Europees kampioen op de marathon, zal meelopen op de Acht. Daarnaast heb ik contact met atleten uit binnen- en buitenland, maar dat is helaas op dit moment nog niet helemaal rond." Het is voor de organisatie vooral belangrijk dat het een sterk veld in de breedte wordt. ,,De afgelopen twee jaar hadden we strijd tot de laatste meter voor de finish. Dat willen we graag zien. Voor ons liever vijf atleten die ongeveer even snel zijn, dan één atleet die ver boven de rest uitstijgt."