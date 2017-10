Ambities van baanwielrenner Theo Bos zijn nog steeds groot

Hij is al 34 jaar, maar zijn ambities zijn nog groot. Vijfvoudig wereldkampioen Theo Bos, oud-Hierdenaar, hoopt nog op het WK baanwielrennen in Apeldoorn, maar weet dat de concurrentie enorm is. De nu in Monaco wonende Nederlander verwezenlijkte al één droom: een professionele baanploeg. Beat Cycling Club in dit geval, dat vandaag haar team presenteerde. ,,Mensen hebben helden nodig.’’

Bos is net terug van een half jaar geld verdienen in Japan. In het land van de rijzende zon reed hij veel keirinwedstrijden. Niet zoals in Nederland op een mooi uitgeruste, houten baan en op hypermoderne fietsen, maar op veelal betonnen banen, met stalen spaakfietsen. ,,Er moet wel brood op de plank komen’’, geeft Bos toe, die nu geen A-status meer heeft van het NOC*NSF. ,,En in Japan kun je met de keirin goed geld verdienen. Daar wordt enorm op gegokt en de organisatoren halen dan buitenlandse renners naar Japan toe om mee te rijden.’’ Samen met Beat-ploeggenoot Matthijs Büchli vertoefde hij vaak in van de wereld afgesloten kamers, want contact met de buitenwereld rondom de keirinwedstrijden was verboden. Alles om de gokkers geen voorkennis te geven.

Salaris

Ook in het professionele baanteam van Beat Cycling Club hoeft Bos voorlopig nog niet te rekenen op een dik salaris. ,,Zo werkt het nu eenmaal nog niet in het baanwielrennen. We worden heel goed gefaciliteerd, kunnen trainen en doen wat we moeten doen, maar salaris zit er nog niet in. Maar het begin is er’’, stelt hij. ,,Het is een professioneel team vanwege de faciliteiten. Dit was al heel lang een droom van me. Al in 2005 liep ik met het idee om een eigen ploeg op te richten, maar dat kwam toen helaas niet van de grond. Een grote sponsor meldde zich niet.’’

Vorig jaar liep hij Geert Broekhuizen en Edwin Gulickx tegen het lijf die plannen hadden een team op poten te zetten met een clubstructuur. Theo Bos was het ideale uithangbord en de eerste renner van het professionele team. Bij Beat Cycling Club kun je als amateurrenner lid worden en bijvoorbeeld clinics volgen. Naast de club en het professionele baanteam, maakte Beat deze week bekend volgend seizoen te willen starten met een wegteam, waarvoor al een continentale licentie werd aangevraagd.

Japan

Bos vindt het prachtig. ,,Ik merkte in Japan al dat Beat begon te leven. In Japan zijn echt duizenden baanwielrenners. En meerdere van die gasten wilden lid worden van Beat omdat ze zo clubgenoot van mij werden. Dat levert ons geld op, maar helpt die mannen verder omdat ze vaker werden uitgenodigd voor wedstrijden omdat ze bij onze club horen.’’

De renners van het Beat Cycling Club-team, naast Bos ook Matthijs Büchli en Apeldoorner Roy van den Berg, gaan onder de clubnaam deelnemen aan de wereldbekerwedstrijden komende maand in Polen en Engeland. ,,We trainen veel samen’’, zegt Bos. ,,Als teamsprint passen we perfect bij elkaar. Roy die start en Matthijs en ik, die of de tweede of de derde ronde rijden. En het is voor de bondscoach (Bill Huck, red.) ook wel handig omdat hij dan bij de Nederlandse selectie ook andere renners een kans kan geven. Al zal de bondscoach ook renners van ons wel in willen zetten bij de wereldbekerwedstrijden. Al is het om te kunnen zien wie bijvoorbeeld de beste teamsprint vormen. We hebben in Nederland echt veel topsprinters. Dat is het grote verschil met tien jaar geleden. Tjonge, wat rijden ze nu hard, wat een hoog niveau. Maar schrijf me nog niet af, hoor. Ik heb nog steeds ambities om het WK in Apeldoorn te halen. Of ik dat ga redden? Ik voel me goed, heb de afgelopen periode veel met de Japanse selectie getraind om beter te worden. Ging een beetje terug naar de trainingsmethode die ik vroeger hanteerde. Na een wat teleurstellend vorig seizoen, ben ik weer terug. Gemotiveerder dan ooit. Ik voel me sterk en benieuwd hoe het de komende maanden gaat. Ik kan nog wel even door’’, zegt de senior van het team.

De Olympische Spelen in Tokio 2020? ,,Zeg nooit nooit’’, klinkt het raadselachtig. ,,Maar laten we eerst de komende maanden maar eens zien. Daar wil ik om de prijzen strijden. Niet meer op vier afstanden zoals vroeger. Ik rijd bewust alleen de kilometer tijdrit en de teamsprint.

WK Apeldoorn