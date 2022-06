‘American Dream’ van Scott Boon duurt voort: twee jaar langer in de VS

Amerika is momenteel de place-to-be voor sporttalent; in totaal studeren er alleen al zo’n vijftig Nederlandse atleten. Boon begrijpt de snel uitdijende belangstelling wel. In de hoogste divisies van het NCAA-kampioenschap doen de prestaties vaak nauwelijks onder voor Olympische Spelen. De betere atleten worden gehuisvest, en compleet in hun onderhoud voorzien. Specialistische trainers staan tot ieders beschikking. Een krachttrainer zorgt voor de fysieke voorwaarden. Fysio’s houden een vinger aan de pols. En als klap op de vuurpijl worden alle randzaken rondom wedstrijden centraal geregeld en gefinancierd. ,,Iets als studieschuld kennen ze in Amerika helemaal niet.” Verder roemt Boon de onderlinge sfeer. ,,Omdat je in een groot collegeteam zit, is er veel stimulans.”