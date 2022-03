AMHC plukt de vruchten van uithuizige studentes die de club toch trouw blijven

De wedstrijd tussen de nummers 9 en 10 blijft voortdurend in balans, maar waar het lange tijd vrij voorzichtig is, ontbrandt de wedstrijd in het laatste kwart. Nadat beide teams kort achter elkaar scoorden, willen ze op zoek naar meer en daarvoor krijgen ze ook kansen. AMHC is kort voor tijd dicht bij de tweede zege op rij, maar wellicht is een remise ook wel de juiste uitslag.