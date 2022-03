AMHC vrouwen een maatje te groot voor enthousiast Ares in snel besliste stadsderby

De hockeystreekderby tussen de vrouwen van Ares en AMHC is vrij eenvoudig een prooi geworden voor AMHC, dat simpelweg beter hockey op de mat legde. Ares had een groot deel van de wedstrijd niets in te brengen. Drie prachtige velddoelpunten van AMHC maakte dat degradatie voor Ares wel erg dichtbij komt.