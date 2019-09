Andrea Deelstra moet en zal toeslaan in Berlijn

Drie jaar lang leeft Andrea Deelstra (34) voor de olympische marathon van Tokio. ,,In Rio werd ik 60ste, dat was niet waarvoor ik daar naar toe was gegaan. Dat moet beter kunnen en ik heb dan ook heel snel na Rio besloten nog vier jaar lang alles op alles te zetten voor een goede olympische marathon.” In de tussenliggende periode heeft de Apeldoornse mooie prestaties geleverd, met Nederlandse titels op de cross (2017, 2018) en de halve marathon (2018). ,,Dat waren hele mooie overwinningen, maar het hoofddoel is altijd Tokio gebleven.”

Hoogtestages

In de marathon van Berlijn wil de atlete de olympische limiet kraken. ,,Ik heb een lange trainingsperiode achter de rug. Alles is precies volgens planning verlopen. Ik ben erg tevreden en heb er 100 procent vertrouwen in dat ik in topvorm aan de start zal verschijnen”, vertelt ze zelfverzekerd. Ze heeft niet veel wedstrijden nodig in de voorbereiding. ,,Ik kan in de training goed aanvoelen hoe het ervoor staat. En ook mijn trainer is tevreden over de trainingsresultaten.” De marathonloopster heeft in de afgelopen periode hoogtestages gedaan in Bad Dürrheim en Sankt Moritz.

In de laatste week voor de wedstrijd is de intensiteit van de trainingen afgenomen. Maar helemaal rustig aan doen, dat past niet bij Deelstra. ,,Veel andere lopers nemen rust op weg naar de marathon. Ik weet uit het verleden dat dat voor mij niet werkt. Ik moet blijven trainen, alhoewel dat wel wat aangepast zal zijn.”

In Berlijn zal Deelstra begeleid worden door Dennis Licht. ,,Dennis gaat mee om mij te hazen en op die manier te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Ook zal hij het wedstrijdverloop voor mij in de gaten houden”, verklaart ze zijn hulp.

Deelstra zal in Berlijn in eerste instantie voor de tijdslimiet van 2.28.30 uur gaan, maar er is ook nog een andere mogelijkheid om zich te plaatsen. ,,Ik ben niet iemand die graag op een tijdschema loopt, maar daar kan Dennis mij goed bij ondersteunen. Ik ben vanuit mezelf meer een wedstrijdloper en kan me daarom ook op de positie in het veld richten.”

Plan A en plan B

Het is nog even de vraag of een plaats bij de beste acht, die recht geeft op deelname aan de Olympische Spelen, een realistisch doel is. ,,Dat zal gedurende de race duidelijk worden. We hebben in ieder geval een plan A en een plan B. We zijn helemaal voorbereid op een goede limietpoging en ik vertrouw er op dat het links- of rechtsom goed gaat komen.”