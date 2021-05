Andrea Deelstra uit Wapenveld laat zien in vorm te zijn voor Tokio met winst op halve marathon in Oostenrijk

Het was de eerste wedstrijd voor Deelstra sinds ze in december vorig jaar de olympische limiet op de marathon liep in Valencia. De atlete had in Oostenrijk wel last van de regen, maar vooral van de kou. ,,Ik zou oefenen met drinken onderweg", vertelt Deelstra op haar website, ,,maar kon de bidon niet in mijn handen houden. De laatste doorkomst vroeg ik om zijn pet, mijn hoofd deed pijn van de kou. Pet aangepakt, is ie natuurlijk te groot afgesteld dus die zou afwaaien. De pet toen maar in mijn broek gestopt, voor mijn buik. Dat was ook wel lekker eigenlijk.”