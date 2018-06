Anna van der Breggen debuteert in wereldbeker mountainbike

De kopvrouw van Boels-Dolmans is olympisch kampioen op de weg en leidt op dit moment in de Women’s WorldTour van de internationale wielerbond UCI na zeges in onder anderen de Trofeo Binda, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Onlangs hakte ze definitief de knoop door dat ze niet zal deelnemen aan de Giro Rosa, die in het weekeinde van Val di Sole van start gaat. Daardoor heeft ze haar handen vrij voor extra mtb-avonturen. Ze deed al ervaring op in wedstrijden in Spanje en op Cyprus, maar debuteert in de wereldbeker in deze wielerdisclipline.