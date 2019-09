Anna van der Breggen: ,,Ik heb een waardig opvolger gekregen’’

WielrennenAnna van der Breggen heeft de wereldtitel niet kunnen verdedigen. Maar in Harrogate kwam er een aansprekende opvolger in Annemiek van Vleuten. De Zwolse verdiende zelf de zilveren medaille. ,,Ik denk dat ik een waardig opvolger heb gekregen.”

De uittredend wereldkampioene kon goed leven met haar zilveren plak. ,,Ik denk dat je Annemiek een verdiende opvolger mag noemen, gezien haar lange solo van vandaag. We wilden de wedstrijd op de Lofthouse-klim hard maken. Annemiek ging daar alleen, maar voor mij hoefde het niet solo al vanaf daar. Vervolgens zat ik zat gewoon te wachten in de groep daarachter. Maar de samenwerking was niet goed. Ze reden niet heel hard, maar ik ging ervan uit dat het tempo omhoog kon. Maar op een gegeven moment was het klaar met de kopgroep, er gingen geen rensters meer meedraaien.’’

En dat was uiteraard een dubbel gevoel voor Van der Breggen. Voor Nederland was het ideaal, voor haar persoonlijk minder. ,,Ja, voor mezelf was die situatie op zich jammer, ik zat daar gevangen. Mijn lot lag volledig in handen van de kopgroep. Pas op de plaatselijke omlopen had ik het gevoel dat Annemiek het ook echt kon halen, daarvoor was de achterstand van mijn groepje eigenlijk nooit heel groot.’’