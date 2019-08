Anna van der Breggen verdwijnt voor het WK in de coulissen

Het is rustig in Zweden. Een enkele handtekeningenjager weet de wereldkampioene uit Zwolle (29) te vinden. Natuurlijk zijn er de onvermijdelijke poseersessies met fans, maar één van de meest succesvolle rensters van dit moment kan in Vargarda rustig over straat. Het is het begin van een – als het aan haar ligt – onopvallende campagne voor het WK. ,,De meeste ambitie had ik misschien nog wel voor de ploegentijdrit van zaterdag, hier in Zweden. We hadden al drie keer gewonnen en wilden graag opnieuw hoog eindigen. Maar de ploegentijdrit is dit jaar bij ons geen prioriteit geweest, simpelweg omdat het WK op dit onderdeel is geschrapt. Dat hebben we gemerkt. We misten met de zieke Chantal Blaak een belangrijke pion en moesten de tijdrit met drie van de zes rensters dragen. Dat is te weinig om te winnen.’’ Haar team werd vierde, op ruim een minuut van de winnaar Trek-Segafredo.