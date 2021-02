Anna van der Breggen wil in afscheidsjaar genieten van fietsen in de regenboogtrui

Van der Breggen (30) staat zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad aan het vertrek in de regenboogtrui, vorig jaar in Imola veroverd. Voor haar is het de eerste afspraak van 2021. ,,Dat had eigenlijk de Ronde van Valencia moeten zijn, wat ik persoonlijk een mooie koers vind qua parcours en klimmen. Het was jammer dat die niet door kon gaan. Vanmorgen heb ik met het team de Omloop verkend en ach, ook dat is een mooie koers om mee te beginnen. Na een paar goede trainingskampen ben ik er klaar voor om te koersen.’’