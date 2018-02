Anna van der Breggen wint etappe op Cyprus

Van der Breggen was donderdag tweede geworden in de openingstijdrit achter de Zwitserse Linda Indergand. Voor de Zwolse was het haar eerste optreden op Cyprus, nadat ze vorig jaar al afgereisd was naar het eiland, maar zich ziek moest afmelden voor haar start. Dat maakte ze dit jaar meer dan goed met de organisatie. ,,Ik had vorig jaar wel genoeg van de routes gezien om te weten dat de parcoursen op dit eiland me liggen. De Costa Blanca Bike Race was vorig jaar toch wat technischer dan ik gedacht had en daardoor ook wat gevaarlijker dan ik vooraf had ingeschat. De parcoursen op Cyprus liggen toch dichter bij mijn capaciteiten."