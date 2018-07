Anne Terpstra haalt het goud weg bij NK MTB

Terpstra: ,,Jammer dat Anne Tauber zich moest afmelden. Zelf kampte ik in het begin van het jaar met een vervelende enkelblessure. We hadden zeker meer strijd gehad. Als ze wel gestart was, dan had ik rekening gehouden met een sprintscenario. Zo was het niet, ik kon de wedstrijd gecontroleerd rijden, wilde me niet teveel forceren, want de omstandigheden waren ook door de warmte zwaar. Het is voor mij heel speciaal om hier te winnen in Apeldoorn. Ik ga met een lekker gevoel richting het EK in Glasgow en de rest van het seizoen."