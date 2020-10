Anne Terpstra heeft prima humeur na weer zilver in Tsjechië

Handbalcom­pe­ti­tie ook in Lemeler­veld van start: ‘niet juichen, alleen klappen tot je handen rood zijn’

28 september Maximaal 36 toeschouwers op de tribunes, niet juichen of verbaal aanmoedigen en door de voordeur naar binnen en via de nooduitgang er weer uit. Zo zag het er zondag uit in de sporthal op het Heidepark in Lemelerveld waar Dames 1 van Auto van Ewijk/LHC hun eerste handbalwedstrijd weer speelde. 'Klap maar in je handen tot ze rood zijn'.