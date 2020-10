Anne Terpstra slaat in Tsjechië toe in laatste meters

Korfbalno­ma­de Jacky de Vries blijft zichzelf ontwikke­len

27 september Jacky de Vries (54) is bij korfbalvereniging Elburg bezig aan zijn twintigste seizoen als trainer in de regio. De loodgieter-installateur probeert bij elke vereniging vooral zijn stempel op het aanvalsspel te drukken. ,,Toen ik laatst met Elburg tegen mijn laatste club Rood-Wit speelde, werd ik bijna verslagen met mijn eigen wapens. Dat is toch een mooi compliment.”