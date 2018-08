Annemiek van Vleuten stopt met baanwielrennen

De reden voor haar afscheid van de baan is duidelijk. De sfeer die ze meemaakte tijdens de wereldkampioenschappen op de baan in Apeldoorn kan niet meer worden overtroffen, schreef Van Vleuten op Twitter. Begin maart pakte ze daar in de finale een zilveren medaille op de achtervolging. Een ander belangrijk argument voor het afscheid van de baan is dat de individuele achtervolging geen olympisch nummer is.