Annemijn Viester (15) helpt HC Zwolle aan zege: ‘Dit is een heel belangrijke overwinning voor ons’

motorcross Shana van der Vlist klimt naar plek drie in de strijd om het wereldkam­pi­oen­schap

Motorcrosser Shana van der Vlist uit Apeldoorn heeft in de grote prijs van Portugal de vierde plaats overall gepakt en klom daardoor naar de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Opvallend detail: de nummers een en twee worden ook ingenomen door Nederlandse vrouwen en wel Lynn Valk, die in Portugal beide manches wist te winnen, en Nancy van de Ven.

3 april