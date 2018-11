Apeldoorn trapt af voor WK Paracycling 2019

Van Beek, Mulder en Beuling ook in schaats­teams bij de World Cups

9 november Lotte van Beek en Michel Mulder uit Zwolle en de Emmeloordse Femke Beuling komen tijdens de eerste World Cups van het schaatsseizoen ook in actie op teamonderdelen. Van Beek doet in Obihiro en Tomakomai mee aan de achtervolging, Mulder is geselecteerd voor de teamsprint in Obihiro en Beuling rijdt twee keer de teamsprint.