Apeldoorner Jelle Bosma (20) mag zijn talenten verder ontplooien bij Dynamo

,,In potentie is Jelle een van de beste middens van Nederland. We beschouwen hem als een belofte voor de toekomst en hebben hem daarom weloverwogen voor twee jaar aan ons verbonden”, zegt bestuurslid technische zaken Wim Jonker.

Beheerder van de wastas

Bosma is meervoudig jeugdinternational, die in de zomer van 2022 van het Talentteam Papendal naar Dynamo kwam. In zijn eerste jaar werd de 20-jarige Apeldoorner achtervolgd door blessureleed. Een ontsteken pees in de knie hield de oud-speler van Alterno en SV Dynamo het grootste gedeelte van het seizoen langs de kant.

Door dit fysieke malheur blonk hij enkel uit als beheerder van de wastas, een taak die bij Dynamo is weggelegd voor de jongste selectiespeler.

Bosma is blij met het geduld dat de technische staf en de clubleiding met hem hebben. Hij hoopt het in hem gestelde vertrouwen terug te betalen in de vorm van klinkende prestaties. ,,Die kans hoop ik met beide handen aan te grijpen.”