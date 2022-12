Apeldoorner Wassink wint Olster Bunkercross opnieuw, Baljet wint voor tweede week op rij bij de vrouwen

De tien kilometer bij de Olster Bunkercross viel ten prooi aan Gert-Jan Wassink, de Apeldoorner kwam solo over de finish. Hij troefde daarbij onder meer de Zwolse nummer drie Arne Mulder af. Bij de vrouwen was op dezelfde afstand de Meppelse Fleur Baljet de beste.

Een week geleden in Lettele bij de Oostermaetloop werd Mulder, die de eerste drie wedstrijden op rij won in het Sallands Cross Circuit, afgetroefd door Danny Koppelman. Deze week moest hij zelfs twee mensen voor zich dulden, waarvan Wassink dus de sterkste was. Wassink voltooide de tien kilometer in 33 minuten en 45 seconden.

Baljet

Bij de vrouwen was de Meppelse Fleur Baljet voor de tweede week op rij de beste, ze stak er met kop en schouders bovenuit. Baljet was dan ook de enige die in de 41 minuten liep (41:20 minuten). De Zwolse Sarah-Lynn Mulder (3e) kwam meer dan drie minuten later over de streep (44:32).

De Bunkercross was de vijfde wedstrijd in het Sallands Cross Circuit, dat in totaal uit tien wedstrijden bestaat.