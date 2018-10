‘Apeldoorns’-Griekse Vicky Panetsidou naar WK karate

De Apeldoorns-Griekse Vicky Panetsidou noemt karate haar way of life . De 29-jarige meervoudig Europees kampioene jaagt vanaf komend weekend op de wereldtitel in Madrid.

Grieks temperament in Apeldoorn. Vicky Panetsidou voelt zich al een beetje Apeldoornse, maar de 29-jarige Griekse karateka verlangt vaak nog wel naar het mediterrane klimaat van haar geboorteland. De partner van de Apeldoornse karateka René Smaal gaat naar het WK komende week in Madrid. En niet zonder ambities. ,,Ik wil de laatste zaterdag nog op de tatami staan.’’

Volledig scherm René Smaal doet wedstrijdje met vriendin Vicky wie het hoogst kan trappen. © Rob Voss

Kinderen

Ze is al langer in Nederland, maar het afgelopen jaar is Panetsidou met Smaal gaan samenwonen in Apeldoorn. ,,Ik heb hier een baan bij een buitenschoolse opvang gevonden en ben samen met René trainer in zijn karateschool. Kinderen zijn belangrijk voor me. In Griekenland heb ik een diploma gehaald dat hier gelijkstaat aan de Pabo-opleiding. Daar ligt mijn confortzone. En daarom was het belangrijk dat ik de taal goed zou leren’’, zegt de Griekse in goed Nederlands, met soms een woordje Engels om zich beter uit te kunnen drukken. ,,De taal heb ik geleerd door veel met René te praten en ik heb wel een boek waaruit ik kan leren. Maar nu wordt het tijd om me verder in de taal te verdiepen. Dat zal na het WK gaan gebeuren.’’

Ouders

Want karate is wel het belangrijkste in haar leven. Ze werd er al vroeg mee geconfronteerd want haar ouders bestierden een eigen dojo. ,,Ik werd al op heel jonge leeftijd dagenlang meegenomen naar het werk van mijn ouders. Ze hadden geen oppas, dus ik sliep, at en leefde in de karateschool. Het is een groot deel van mijn leven geworden, al nam ik pas later deel aan wedstrijden. Ik zou niet zonder de sport kunnen, het is mijn way of life geworden. Een filosofie die ik na sta. En alleen als je de sport zelf beoefent weet je dat het meer dan alleen sport is. Het heeft met onderling respect te maken, voor de trainers, voor elkaar. Je maakt echt een connectie met elkaar. Het vult mijn leven, heel mooi.’’

Volledig scherm René Smaal en Vicky Panetsidou. © Rob Voss

Partner

De meervoudig Europees kampioene kon zich met René Smaal geen betere partner wensen, zegt ze. ,,Hij leeft voor de sport, net zo als ik doe. En zijn vader heeft ook een karateschool, net als mijn ouders. De ideale relatie voor mij’’, zegt ze met een lach. ,,Alleen iets verder weg van huis dan ik ooit had verwacht.’’ En dat is soms lastig, geeft ze toe. Haar vader is haar coach, maar kan niet altijd bij haar wedstrijden en zeker niet bij haar trainingen zijn. ,,Dus hebben we bijna dagelijks contact over de telefoon. En stuur ik trainingsvideo’s zodat hij feedback kan geven.’’

Wereldtitel

De wereldtitel mist ze nog. ,,Ik heb elf medailles tijdens de Premier League karate behaald de afgelopen jaren, zeg maar de wereldbekerwedstrijden van het karate. Met dezelfde tegenstanders die ik ook op een WK tegenkom. Dus nu moet het een keer gebeuren’’, is haar overtuiging. Nu is volgende week dinsdag, 19.00 uur, in Madrid. ,,Ik sta er goed voor, ben fit en my mind is there’’, geeft ze haar focus aan. ,,Ik geloof in mezelf en heb veel ervaring. Ik niet voor minder dan een medaille.’’

René Smaal