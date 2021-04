Apeldoornse Aysha, Luna, Floor en Else strijden hard maar hebben EK volleybal met Oranje nog niet binnen

Deze volleybal­sters van het Apeldoorn­se Dynamo verdedigen de eer van Oranje onder de 16 jaar

30 maart Dat je als club één of twee speelsters levert aan een nationaal jeugdteam, dat komt nog wel eens voor. Maar vier volleybalsters in de selectie is wel een bijzonderheid. Dynamo-speelsters Luna Strikwerda (14), Floor Hogenhout (15), Else Rogier (15) en Aysha Meering (14) proberen zich de komende dagen met Oranje te plaatsen voor het EK volleybal.