Apeldoornse en Zwolse volleyballers spelen vanwege de avondklok al in de middag: ‘Zo kunnen ook de vrijwilligers op tijd thuis zijn’

volleybal Zodra het loopt, is Dynamo veel te sterk voor Sliedrecht Sport

9 januari Na wat opstartproblemen in de eerste set nam Draisma Dynamo het eredivisieduel met Sliedrecht Sport zaterdag stevig in handen. De foutjes werden minder, het spel werd volwassener en de zorgen verdwenen. Na vier sets was de Apeldoornse lijstaanvoerder klaar met de partij (23-25, 25-20, 25-15, 25-15) en was het drie punten rijker.