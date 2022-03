Apeldoornse handbalkeepster Kristy Zimmerman tekent nieuw contract in Frankrijk

Zimmerman (27) speelt sinds zes jaar in het buitenland, na periodes bij Achilles, Kwiek, DOS en Dalfsen. Na drie seizoenen in de Bundesliga (Göppingen en Thüringer) belandde ze in 2019 in Frankrijk, bij Bourg de Peage. Over succes had Zimmerman niet te klagen bij de bescheiden club. In het seizoen 2020-2021 werd ze tweede in de verkiezing van keepster van het jaar, ze pareerde 34 procent van de schoten op haar doel.