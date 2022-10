Apeldoornse korfballers komen maar niet van die laatste plek af, Alterno bekert vrolijk verder en Dynamo walst over ZVH heen

honkbal Jeandro Tromp dankbaar voor WK-deelname in Taiwan: ‘Honkballen voor het Konink­rijks­team is een eer’

Hij draaide een uitzonderlijk goed seizoen met zijn club HCAW en werd zelfs landskampioen. Nu staat hij alweer tussen de grote sterren bij het wereldkampioenschap U23 in Taiwan. Jeandro Tromp (22) vertegenwoordigt daar Team Kingdom of the Netherlands en kijkt zijn ogen uit op het toernooi. „De werpers die je hier tegenkomt, zul je in Nederland nooit tegenkomen.”

22 oktober