Apeldoornse Nijkamp ten koste van Zutphense Van Zonneveld door bij NK tennis, ook Zwolse Van Emst naar kwartfinales

Dat Van Zonneveld haar NK-debuut opluisterde met een plek in het hoofdtoernooi was een stunt, omdat ze op het laatste moment een wildcard kreeg. Vervolgens sloeg de Zutphense zich door twee zeges in de kwalificatie het hoofdtoernooi in, door onder meer een zege op de in de kwalificatie als best geplaatste Michelle Dzjachangirova.