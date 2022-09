Apeldoornse Shana van der Vlist valt in Turkije van WK-podium: ‘Ook na afloop kregen we vinger niet op de zere plek’

De 21- jarige Van der Vlist wist dat de voorsprong op de Duitse slechts een paar punten was. Ze wist echter ook dat de Nederlandse Lynn Valk nog te achterhalen was op plek twee. Daarom was er zaterdag flink wat spanning van het gezicht van de Apeldoornse af te lezen. In het Turkse Afyonkarahisar was de start opperbest. „Ik was goed weg, maar kwam in de tweede bocht in de verdrukking. Daardoor verloor ik een aantal plekken en reed rond de achtste plek. Ik kwam op één of andere manier niet lekker in mijn ritme. Ik verstijfde helemaal en raakte een beetje in de war. Ik kreeg het niet op de rit en moest genoegen nemen met plek 10. Ook na afloop kregen we de vinger niet op de zere plek. Ik was niet meer gespannen dan anders. Maar goed, je hebt een nacht om alles te overdenken en ik wilde zondag hoe dan ook mijzelf nog wel laten zien ondanks dat die Duitse tweede was geworden en mij inmiddels in de eindrangschikking voor bij was gegaan.”