Apeldoornse Shana van der Vlist wint GP van Sardinië

Van der Vlist stond derde in de strijd om het WK en voelde zich op de zandbaan van Sardegna als een vis in het water. „De eerste training ging gelijk heel erg goed en daar kon ik de eerste tijd neerzetten. In de kwalificatie was de Spaanse Daniela Guillen net voor mij de snelste, maar ik had er wel veel vertrouwen in.” Zaterdag tijdens de eerste manche werd het een rechtstreeks gevecht met de Nederlandse Lynn Valk, de nummer één in de stand om het WK. „Ik kwam als derde weg, achter Lynn en Nancy van de Ven. Lynn en ik konden Nancy na toen minuten inhalen en reden bij haar weg. Ik heb wiel aan wiel gereden en kon op het laatst erop en erover. Ik kon uiteindelijk dik twintig seconden bij Lynn wegrijden. Dat was echt een super gevoel.”