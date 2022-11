Applaus voor Unitas ondanks nederlaag bij debuut in d korfballeague, Tweede verlies op rij voor volleyballers van Dynamo

Amateurvoetbal

Korfbal

Unitas verloor de eerste thuiswedstrijd in de Korfbal League met 18-25 van PKC. De grootmacht uit Papendrecht maakte de tweede helft het verschil. De Harderwijkse korfballers wisten door hard te werken aan te haken en knokten zich van 5-9 terug naar 9-10. Halverwege was het verschil nog te overzien (10-12). Na rust bleef de thuisploeg voor een volle sporthal tot 12-13 in de race. Daarna was het toch de kwaliteit van PKC die de doorslag gaf. De reboundkracht van de bezoekers zorgde ervoor dat het verschil steeds verder opliep naar 14-21. In de slotfase kon Unitas door Mark Kreikamp nog wat terugdoen. Unitas stapte onder applaus van het publiek van het veld.

Korfbal League: Unitas - PKC 18-25 (10-12). Scores Unitas: Thomas Hoekstra 4 (1 strafworp), Renee Havenaar 3, Mark Kreikamp 3, Noah Bijsterbosch 2, Laura van Winkoop 1, Mike van Boen 1 (1), Sabine Verhoef 1 (1), Lara Kreikamp 1,Laura van Winkoop 1, Jules Verweij 1.

Volleybal

Mannen

Eredivisie: SSS - Dynamo (za 19.30).

Topdivisie A: Reflex – EVV (za 17.00).

VVH bezorgde koploper Pegasus de eerste nederlaag in de competitie: 3-1. ,,Een succeservaring, dat was erg leuk voor die jongens’’, genoot trainer Wouter Gaillard van de Harderwijkse volleyballers, na verlies van de eerste set acht punten achter kwamen in de tweede. „Volleyballen kunnen ze wel, maar de mentaliteit moet ook goed zijn. We bleven niet hangen in fouten, het eerst volgende punt was weer het belangrijkst. Er was veel plezier en sfeer. Dat hebben ze daarna drie sets volgehouden tegen een goed team.”

Eerste divisie A: VVH - Pegasus 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-19).

De mannen van Alterno zijn de koppositie in de tweede divisie tot op twee punten genaderd. Zaterdagmiddag bleek laagvlieger Aetos geen partij voor de mannen van Wouter Langendijk die zag dat zijn ploeg stroefjes uit de startblokken kwam. ,,Het ging al met al toch wat minder gemakkelijk dan gehoopt. We lijken patent te hebben op het slecht van start gaan. Gelukkig komen we dan naarmate de set vordert telkens wel op stoom, zodat we met voorsprong aan de big point kunnen beginnen.” Ondanks dat mindere begin kwamen de Apeldoorners niet in de problemen en werd bovendien de bonusset verzilverd.

Tweede Divisie B: Alterno – AETOS 4-0 (25-19, 25-18, 25-22, 25-18).

Vrouwen

Eredivisie: VV Utrecht - Dynamo (za 20.00).

De vrouwen van Alterno zijn de nieuwe koploper in de topdivisie A, hoewel Krekkers met een wedstrijd minder gespeeld, daar nog overheen kan komen. Tegen middenmoter Sudosa uit Assen zag trainer Wilfried Groothuis dat zijn ploeg zowel serverend als aanvallend een klasse beter was dan de huidige nummer 8. ,,In de eerste set ging het nog tot de 20 punten nog gelijk op maar daarna vond ik ons duidelijk de betere ploeg. In de laatste set kregen we het bij 21-11 nog even moeilijk toen we het een rotatie lang even niet meer hadden, maar uiteindelijk hebben we de klus toch redelijk eenvoudig weten te klaren.”

Topdivisie: Alterno – Sudosa/Desto 2 3-0 (25-22, 25-16, 25-20)

Handbal

Mannen

Tweede Divisie D: HVC - Achilles 27-17

Hockey

Mannen

1e klasse A: AMHC – AMVJ (zo 14.45), Athena – Hattem (zo 14.45).

2e klasse A: Leusden – Mezen (zo 14.45), Bully – Ares (zo 14.45).

Vrouwen

2e klasse B: AMHC - Civicum (zo 12.45).

Tafeltennis

Eredivisie: TOGB - Smash’70 (zo 14.00).

Een onverwachte meevaller voor de tafeltennissers van De Brug in hun strijd tegen degradatie. Tegenstander Pecos kwam zaterdagmiddag met slechts twee spelers opdraven, waardoor de Apeldoorners automatisch al drie punten in de tas hadden. De overige zeven partijen gingen tegen de ploeg die het kampioenschap al op zak had, echter verloren. Concurrent Taverzo 3 haalde slechts twee punten tegen Kampenion. Beide ploegen mogen volgende week in een onderling duel gaan uitmaken wie er in de tweede divisie mag blijven en wie er degradeert. Waldo Hagenaars was er blij mee: ,,We lopen een puntje uit op de concurrent waardoor we volgende week met vier punten voorsprong aan de laatste wedstrijd van het seizoen beginnen.”

Tweede divisie: De Brug – Pecos: 3-7. Drie punten doordat Pecos met slechts twee van de drie spelers aantrad.

Rugby

2e klasse Noord: Waterland - RFC The Rams (zo 15.00)

Zaalvoetbal