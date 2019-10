Aquapoldro is thuis in de derde divisie

Routinier Erik Uittenhout loopt al heel wat jaartjes mee en hij legt uit hoe het zo is gekomen. ,,Een jaar of zes terug zijn we met een goede groep heel snel opgeklommen, maar van dat succesvolle team bleven er jaar na jaar steeds wat minder over. Vorig jaar was de groep te klein geworden en waren we gewoon niet sterk genoeg meer voor de tweede divisie.”

Jeugd inpassen

Een niveau lager komt Aquapoldro een stuk beter uit de verf. Volgens Uittenhout is de degradatie dan ook zeker niet slecht geweest. ,,We kunnen nu veel makkelijker jeugd inpassen. Vorig jaar deden we dat ook, maar was het noodgedwongen. Die jonge spelers leren hier veel meer van dan als ze elke week weggezwommen worden. Die stap was vanuit de jeugd gewoon te groot. En we winnen weer wat partijtjes, dat is natuurlijk ook een stuk leuker. We trainen nu ook samen met de jeugdgroep.”

De prestaties zijn nog wel wat wisselvallig, met flinke uitschieters naar boven en beneden. Dat komt mede door de wisselde samenstelling van de ploeg. ,,We hebben een basis van een stuk of negen spelers en die vullen we aan met jeugdspelers of meer ervaren spelers uit het tweede team. Door die wisselende samenstelling is het nog een beetje zoeken naar vastigheid. De ervaren jongens vinden elkaar wel, maar voor de rest is het nog een beetje zoeken”, verklaart Uittenhout.

Quote Je mag veel minder met de nieuwe regels en dat is positief voor ons. Erik Uittenhout, Aquapoldro

Aquapoldro profiteert wel van de nieuwe spelregels, die voor dit seizoen zijn ingevoerd. ,,Je mag veel minder met de nieuwe regels en dat is positief voor ons. Wij moeten het hebben van beweging en snelheid, niet van het worstelen en rotzooien. Wat mij betreft is dat ook wat waterpolo moet zijn en geen potje vrij worstelen.”

Een kwetsbaarheid is volgens Uittenhout de grote afhankelijkheid van Nick Dalhuisen, een speler met een grote staat van dienst en ervaring in de eredivisie bij Polar Bears. ,,We leunen iets te veel op hem. Het spel is soms te veel erop gericht om de ballen bij Nick in te leveren, want hij schiet ze er wel van alle standen in. Als dat een keer niet lukt, zoals vorige week tegen De Walvisch, dan is er geen andere speler die dat kan opvangen en dan verlies je zo’n wedstrijd.”

Mooie uitdaging

Het duel van zaterdag is weer een mooie uitdaging. Dan wacht in De Sprenkelaar om 19.15 uur koploper EZC uit Enschede. ,,Ik denk dat je pas in januari echt iets kunt zeggen over de sterkte van de teams. In het verleden hebben we wel tegen EZC gespeeld, maar dat zegt niks over de huidige situatie. Ik zag bij hun statistieken wel dat ze één heel goede schutter hebben, dus daar zetten we Nick Dalhuisen op, in de hoop dat we hem lam kunnen leggen.”