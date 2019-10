Arij Fransen uit Deventer is een wereldburger dankzij honkbal

THE EAGLES 50 JAARArij Fransen verbleef vorige maand nog in Zuid-Korea, zaterdag keert hij even terug in Deventer bij het jarige The Eagles. Volgende bestemming voor de honkballer: de Verenigde Staten.

De club vergeten waar hij de eerste stappen op een sportveld zette? Nee, dat doet Arij Fransen niet. Deventer mag inmiddels ingeruild zijn voor Amsterdam, de 18-jarige pitcher is nog altijd betrokken bij de club waar hij zijn honkbalcarriére als 3-jarige begon: The Eagles.

,,Ik volg niet echt wat bepaalde teams van The Eagles in de competitie doen, maar ik krijg wel van mijn vader te horen hoe het gaat met de club", vertelt Fransen. ,,Het komt wel ter sprake."

Reünietoernooi

Zijn betrokkenheid bij de honk- en softbalvereniging uit Deventer blijkt ook uit de trainingen die hij er in het verleden verzorgde. Als Fransen tijd heeft, is hij nog altijd bij zijn eerste club te vinden. Ook komende zaterdag, als hij zich weer in Deventer meldt. Op het reünietoernooi, in het kader van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, verzorgt hij de first pitch.

,,Dat betekent dat ik de eerste bal gooi. Ik verwacht daarnaast dat ik ook de warming-up leid, om iedereen klaar te maken om te spelen. Ik weet niet of ik zelf nog mee ga spelen, maar ben waarschijnlijk wel de hele dag in Deventer."

Zuid-Korea

Fransen zag al veel meer van de wereld dan alleen de Koekstad, waarin hij opgroeide. Zo verbleef de pitcher vorige maand nog in Zuid-Korea voor het WK onder 18 jaar, waar Oranje als zevende eindigde. Hoewel Fransen er met het Nederlands team niet in slaagde in Azië de zogenaamde superronde, waarvoor de beste zes landen zich plaatsen, te bereiken, kijkt hij met voldoening terug op het toernooi.

,,Qua positie hebben we het best goed gedaan. De coach vertelde dat het hoogste wat Oranje onder 18 ooit haalde op het WK de zesde plek is. Dit is maar een plek lager. De vorige keer werd Nederland nog achtste. Ik ben dus wel tevreden. Daarnaast is er in Korea een heel andere cultuur. Dat was ook vet om mee te maken."

Andere cultuur

Volgende maand krijgt Fransen opnieuw de kans op te gaan in een andere cultuur. De pitcher, die afgelopen seizoen voor HCAW uitkwam op het hoogste Nederlandse honkbalniveau, reist dan naar de Verenigde Staten. Twee weken lang verblijft hij in Cincinnati. En niet om de toerist uit te hangen. Fransen tekende in mei van dit jaar een zesjarig contract bij Cincinnati Reds, waarvoor hij in de Minor League uit gaat komen.

,,Ik heb twee weken lang een soort first year camp, waarin we een persoonlijk programma gaan ontwikkelen. Honkbal is namelijk een zomersport. In de winter gaat daarom de focus op krachttraining. We gaan kijken wat ik nodig heb en wat ik kan verbeteren."

Lager pitje

School staat voor Fransen, die een vwo-diploma heeft, even op een lager pitje. De focus gaat op honkbal, in de jacht op zijn droom. ,,Ik wil Major League Baseball halen, het hoogste niveau, en daarin lang spelen. Niet dat je het haalt en de volgende dag weer weg bent, maar er een veteraan worden."