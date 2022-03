Ashley de Jong grijpt alle hoofdrollen bij overwinning polosters SWOL 1894 tegen VZV

handbal Luttenberg­se diesels hebben weinig in te brengen tegen geoliede machine van studenten

Het was meer dan drie maanden geleden dat de handbalsters van SDOL hun laatste competitiewedstrijd speelden. En dat was te merken tijdens het inhaalduel tegen de Cirkeltijgers. De Groningse studentenclub was een klasse beter en gaf SDOL geen kans: 32-23.

3 maart