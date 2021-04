ASVD stelt oud-speelster Brenda Voortman aan als nieuwe hoofdtrainer

Voortman is niet bij ASVD opgegroeid, maar wel sinds haar achttiende actief bij de club. De coach komt over van KV Huizen. ,,Ik was al in bespreking met KV Huizen voor een derde jaar, maar een trein als deze komt maar eenmaal voorbij.” Thom Heuvelink van de technische commissie is blij met de keuze van de club. ,,Met Brenda weten we wie wij in huis halen. Intern heeft zij veel teams onder haar hoede gehad en nu zij de laatste jaren buiten de deur is geweest denken wij dat de tijd rijp is voor deze stap.”