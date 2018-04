Athlos domineert in Putten Power Run

Halve marathon

Kirsten Hogebrug uit Putten won de halve marathon, voor plaatsgenoot Diane Lubbertsen. Zoals Hogebrug ze vaker deed in Putten. ,,Toen als Ermelose, maar ik woon sinds twee maanden in Putten. Na de marathon van Rotterdam vorig weekend, had ik er een hard hoofd in maandag en dinsdag. Woensdag ben ik met mijn moeder rustig gaan joggen. Toen heb ik besloten mee te doen. Hier moet je als Puttenaar gewoon lopen toch?”.

Winnaar mannen

Bij de mannen won Nijkerker Albert Kuijsten voor Melchior van de Pol uit Apeldoorn. Henri Zeevat was het als voorzitter weer goed bevallen. ,,We zaten jarenlang op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Veel mensen vierden dan toch wel hun lange weekend. Nu we onderdeel zijn van het Rabobank Randmeren Circuit, wilden we ook naar een andere datum. Dat heeft gewerkt gezien het deelnemersaantal. Nu kunnen we het evenement in overleg met de andere plaatsen gaan uitbouwen want het circuit idee slaat duidelijk aan”.