AV'34 organiseert NK atletiek 2022 in het Orderbos

Projectleider Stefan Beerepoot van het NK atletiek stelt dat AV'34 en Sprint Breda - de organisator in 2021 - met hun toewijzing worden beloond voor het sterke bid. ,,We verkeerden met deze twee gelouterde en ervaren clubs in een luxe positie.’’

Bij wethouder Nathan Stukker is de vlag in top gegaan na het bericht van de KNAU. ,,Op de atletiekbaan in het Orderbos, omgeven door het groen van de prachtige Veluwe, is het een unieke ervaring voor heel veel atleten. En een unieke kans om Nederland te laten zien dat atletiek in het Apeldoornse DNA zit. Ik voel me, als wethouder Sport, vereerd dat de Atletiekunie Apeldoorn heeft gekozen om gastgemeente te zijn van dit fantastische evenement.”