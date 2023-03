Avior blijft in de race voor promotie, Gemini verliest degradatiekraker en wacht spannende ontknoping

Mannen

1A: Avior - Pegasus 3-1

Volgens trainer Erik Paarhuis was het een moeizame zege voor de runner-up, die met nog drie wedstrijden te gaan volop kans maakt om promotiewedstrijden te mogen spelen. ,,Zij speelden gewoon heel goed, simpel. Ik had ook al mijn speelsters nodig. Dat mijn libero geblesseerd was hielp ook niet mee. Dat we de laatste wedstrijd van concurrent Pegasus zullen winnen ben ik niet zo bang voor.”

2B: BVC - Scylla 3-1

Trainer Gerard Janszen zag een goede wedstrijd van de Barchemers tegen concurrent Scylla. BVC sloeg zich dankzij de zege zo goed als veilig. ,,We speelden een erg goede wedstrijd. Het wordt steeds meer een team, die jongens gaan ook steeds meer voor elkaar door het vuur, dus dat is mooi om te zien.”

Vrouwen

1A: Dynamo 2 - Dash 3-1

Trainer Michel Kuiperij erkende zijn meerdere. Voor de Vordense subtopper Dash zit de competitie er haast wel op. ,,Dit is een ploeg die naar mijn mening wel een niveau hoger mee zou kunnen. Ook al waren we in goeden doen geweest, dan nog hadden we verloren. Aanvankelijk dacht ik nog dat we voor de derde plek konden gaan, maar die is nu ook uit het zicht. Voor ons is het een kwestie goed uitspelen van de competitie.”

2B: Longa - Avior 2-3

Voor Avior zit het seizoen er eigenlijk al weken op, maar trainer Jeroen Jansen wil nog wel de vijfde plek halen. ,,Dat we er toch vrij makkelijk in zijn gebleven, ondanks met tal van blessures en afwezigen maakt dat ik heel tevreden ben. We dachten er tegen Longa zowel in de tweede als in de vierde set te makkelijk over, maar uiteindelijk wonnen we verdiend. Het is het verhaal van het seizoen, we lieten het zelf liggen.”

2B: WSV - WIK 4-0

WSV bleef in de race voor de titel in de tweede divisie, maar het geloof daarin leek ondanks het punt achterstand op koploper SSS al vervlogen. Het kon niet los worden gezien van het besluit van de clubleiding om sowieso niet te promoveren vanwege het grote niveauverschil met het tweede, en het feit dat de groep ervaren speelsters niet meer zit te wachten om grote afstanden te reizen. ,,Het is de laatste vijf procent die we missen om er het maximale eruit te halen. Daarom laten we niet helemaal zien wat we kunnen", aldus spelverdeelster Ilse Wunderink.

WIK-trainer Jorik Roelofsen gaf toe dat zijn ploeg officieus gedegradeerd was, maar weigerde te vervallen in negativiteit. ,,Met in drie van de vier sets twintig punten speelden we een prima wedstrijd, met 9-3 voor in de laatste set mag je die voorsprong eigenlijk niet meer weggeven. Als ik kijk hoeveel stappen we dit seizoen hebben gemaakt ben ik heel tevreden. Deze ervaring nemen we mee naar de derde divisie volgend seizoen.”

2B: Heyendaal - Gemini 3-1

De Borculose degradatiekandidaat Gemini had de mogelijkheid om bij mede-laagvlieger Heyendaal een grote slag te slaan in de strijd tegen degradatie, maar de 3-1 nederlaag zorgde ervoor dat beide ploegen in punten naast elkaar kwamen. Minpunt voor Gemini is wel dat Heyendaal, dat op een play-off plek belandde, nog een wedstrijd in te halen heeft. Na de winst in de eerste set zag Gemini hoe Heyendaal de wedstrijd volledig omdraaide, al was het verschil in de resterende drie sets klein.