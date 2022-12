Avior en WSV sluiten in uitstekende vorm af, problemen voor Gemini en WIK

Mannen

1A: Donitas - Avior 1-3

Het Deventerse Avior bewees tegen bij het Groningse Donitas dat het ook dragende krachten Nico en Ruud Manenschijn kon winnen. ,,We hebben eigenlijk niet eens met de vaste basis gespeeld, en toch waren we in de eerste drie sets verreweg de betere. Aan het eind waren de jongens op, waardoor we de laatste set verloren”, gaf trainer Erik Paarhuis te kennen, die in de top van de eerste divisie A afsloot. ,,Van de week heb ik een overleg met de technische commissie, om te kijken of we de ambitie moeten bijstellen, en voor de topdivisie moeten gaan. Het is echter de vraag hoe mijn team daarin staat. Dat weet ik nog niet.”

2B: BVC - Dynamo 3 1-3

Ondanks de nederlaag, putte BVC-trainer Gerard Janszen vertrouwen uit de nederlaag. De Barchemse ploeg sloot het jaar af met een plek in de middenmoot. ,,De trainer van de tegenstander zei ook dat dit alle kanten op had gekund. Het was echt een wedstrijd, en daarmee bedoel ik dat we tot het laatste moment in de wedstrijd zaten, en dat we de hoofden geen moment lieten zakken. Daarnaast wordt het ook echt een team langzamerhand. In het begin vielen de spelers elkaar nog wel eens af. Dat is helemaal verdwenen.”

Vrouwen

1A: Wevo - Dash 3-1

Volgens Dash-trainer Michel Kuiperij staan de Vordense vrouwen waar ze moeten staan, stabiel in de middenmoot. ,,Het blijft de vraag waarom we in uitwedstrijden zoveel minder spelen als in thuiswedstrijden, maar we krijgen daar de vinger niet achter. Er meer aandacht aan besteden werkt in mijn ogen ook niet, want het probleem willen we niet onnodig groter maken. We speelden wederom niet constant genoeg. Zowel in servicedruk als blokkerend zaten we er niet goed genoeg bij.”

2B: VCV - WSV 1-3

Koploper WSV liet er geen duidelijkheid over bestaan wie er momenteel de beste ploeg is in de tweede divisie B. Bij Dynamo 3 boekte de Warnsveldse vrouwen de negende zege in tien wedstrijden. ,,We volleyballen niet omdat we moeten winnen, maar omdat ze elke bal van de grond willen halen. Dat is de kracht van het team, dus van onderschatting is bijna geen sprake”, aldus Peter Karreman, die zodoende allesbehalve bang hoeft te zijn voor de tweede seizoenshelft. WSV bouwde een straatlengte voorsprong op op de nummer twee SSS, en dat baarde Karreman toch zorgen. ,,Die voorsprong is te groot. Het niveau valt mij over het algemeen tegen.“

2B: WIK - Heyendaal 1-3

De degradatiekraker tegen Heyendaal was voor de Steenderense hekkensluiter WIK volgens trainer Jorik Roelofsen een kansloze missie. Met name op de service van de opponent had de thuisploeg in de eerste drie sets nauwelijks een antwoord. ,,Ik heb met veel doorwisselen nog geprobeerd het beter te krijgen, maar het was bij ons gewoon niet goed genoeg.” Van de elf gespeelde wedstrijden won WIK er slechts twee in de eerste seizoenshelft. ,,Dit is wat het is op dit moment. Heel veel mogelijkheden om door te wisselen heb ik ook niet, dus we moeten het doen met datgene wat we hebben.”

2B: Gemini - Dynamo 3 0-4

Ook trainer Jan van Uitert eindigde de eerste competitiehelft met het Borculose Gemini onder de degradatiestreep, en had gehoopt na een halfjaar wel iets verder te zijn met zijn groep. ,,De druk staat erop, terwijl je juist in deze periode de druk eraf moet halen en vrijuit moet gaan spelen. Het wordt in de tweede seizoenshelft een kwestie van punten sprokkelen, en dan een slag slaan. Een voordeel is wel dat we in de tweede seizoenshelft de teams die om ons heen staan bijna allemaal nog thuis krijgen.”