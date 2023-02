Avior loopt uit op concurrent Pegasus, Gemini kent fraaie wederopstandig en boekt in degradatiekraker derde zege op rij

volleybalWat de verschillende volleybalploegen in de regio Deventer/Zutphen presteerden in de landelijke divisies, lees je hieronder.

Mannen

1A: Avior - CSV 4-0

De vijfpunter was op zich geen verrassing tegen middenmoter CSV, maar het Deventerse eerstedivisionist Avior sloop door de maximale zege wel weer een punt weg bij concurrent Pegasus (3e). De voorsprong bedraagt nu twee punten. Al had de ploeg van trainer Erik Paarhuis het opnieuw lastig in de laatste set (27-25). ,,Je kunt die jonge jongens niet alleen maar op de bank houden, vind ik. Die heb ik er dus de laatste set in gebracht. Ze zijn ook niet eens heel veel minder, al moeten we dit soort wedstrijden wel met 4-0 blijven winnen. Dus als het ons punten gaat kosten zal ik niet meer wisselen in de laatste set.”

2B: BVC - AETOS 4-0

Zelfs met een invaller ontdeed de Barchemse tweededivisionist BVC zich vrij eenvoudig van hekkensluiter AETOS, waardoor BVC veilig lijkt. De voorsprong op de play-off plek werd door de zege tien punten. Trainer Gerard Janszen genoot het meest van invaller Appie van ‘t Gagel, de invaller die voor de wedstrijd van het vlaggenschip ook nog vrolijk een wedstrijd met het tweede speelde. ,,Hij speelde bij ons ook de hele wedstrijd, en dat deed hij uitstekend. Het is mooi dat je iemand uit het tweede zo kunt inpassen”, aldus Janszen.

Vrouwen

1A: VC Zwolle 2 - Dash 3-2

In een gelijkopgaande wedstrijd trok de Vordense eerstedivisionist Dash uiteindelijk met 15-10 in de vijfde set aan het kortste eind tegen laagvlieger VC Zwolle 2. Teleurgesteld was trainer Michel Kuiperij desondanks niet. ,,We hadden wat blessures, dus we zagen een zware wedstrijd al wel aankomen. Dus gezien de ploeg die er stond ben ik met twee punten niet ontevreden, al had ik liever drie sets gehad natuurlijk.”

2B: Longa - WSV 1-3

Nummer twee WSV herstelde zich van de verrassende nederlaag vorige week tegen laagvlieger Gemini (3-2). De Warnsveldse vrouwen lieten na drie overtuigende sets, waarin Longa niet eens aan de twintig punten kwam, wel de vierde set liggen. Een punt dat WSV aan het eind van de rit het kampioenschap kan kosten, besefte ook de aan het eind van het seizoen vertrekkende trainer Peter Karreman. ,,Dat is toch een beetje het vreemde aan volleybal. Ik wisselde expres niet, om ook nog vol voor de vierde set te gaan. Vervolgens wisselde ik, maar lieten we het vervolgens weer liggen. We hebben toch al heel wat onnodige punten laten liggen op deze manier.“

2B: Trivos - Avior 4-0

Het dieptepunt in de nederlaag bij subtopper Trivos voor Avior was de met 25-8 verloren tweede set. Trainer Jeroen Jansen blijft wisselvallig presteren met de Deventerse tweededivisionist, dat van de vijf wedstrijden na de winterstop er slechts één won. Ondanks de fikse nederlaag staat de middenmoter nog wel ver van de onderste ploegen af.

2B: Gemini - WIK 3-1

Gemini is bezig aan een bijzondere wederopstandig. Door de derde zege op rij in de degradatiekraker tegen de Steenderense hekkensluiter WIK werkte de ploeg van trainer Jan van Uitert zich op naar een play-off plek. Volgens spelverdeelster Marit Garritsen is er echter nóg meer mogelijk. De ploeg draaide de wedstrijd na een nerveuze start, en daarmee het verlies van de eerste set, helemaal om. ,,We hebben in deze wedstrijd laten zien dat we met dit spel in de tweede divisie horen. We willen die play-off plek niet, we willen ons direct handhaven.”

Bij het krap bezette WIK nemen de zorgen met de week toe, nu de achterstand naar Gemini opliep naar zes punten. Trainer Jorik Roelofsen weigerde zich negatief te uiten langs de kant. Hij maakt met zijn ploeg zoals verwacht een zwaar seizoen door. ,,Negatief coachen werkt sowieso niet. We zitten met een kleine selectie in een moeilijke situatie. We gaan uiteraard vol voor handhaving, maar lukt het niet dan lukt het niet.”