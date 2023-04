Avior op rand van play-offs topdivisie, Gemini wacht spannend sleutelduel en Jansen/Sparreboom verlaat vrouwen Avior na één seizoen

Wat de landelijk spelende volleybalploegen in de regio Deventer/Zutphen presteerden in de diverse landelijke divisies, lees je hieronder.

Mannen

1A: Avior - Donitas 4-0

Één zege scheidt Avior door de zege op Donitas nog van play-offs om promotie naar de topdivisie, het tweede niveau van Nederland. De laatste minimaal drie sets moet de eerstedivisionist over twee weken in eigen huis binnen zien te hengelen tegen directe concurrent Pegasus. Wat er ook gebeurt, trainer Erik Paarhuis blijft in elk geval ook volgend seizoen, zei hij. ,,Ik heb nog gesproken met de Amersfoortse topdivisionist Keistad, maar dat vond ik toch te ver weg. We gaan vol voor promotie, al stopt meer dan de helft van het team weg volgend seizoen. Maargoed, eerst maar eens Pegasus verslaan.“

2B: Dynamo 3 - BVC 3-1

Met een punt was BVC-trainer Gerard Janszen tevreden. Komende week wacht de Barchemers de ogenschijnlijk beslissende karakter bij mede-laagvlieger Heyendaal, al moet het heel raar lopen wil de middenmoter nog in degradatienood komen. ,,Dat zou wel heel raar zijn ja, en het punt tegen een heel goede ploeg als Dynamo geeft vertrouwen. De sets waren behoorlijk close, dus er zat zelfs meer in ondanks dat we niet compleet waren.“

Vrouwen

1A: Dash - Wevo 4-0

De Vordense subtopper Dash hield dankzij de maximale zege op Wevo kans om in de top-drie te eindigen in de eerste divisie A. Dat Dash geen moment in degradatieproblemen kwam dit seizoen was al knap, maar de Achterhoekers zouden zich zo langzamerhand de vraag kunnen stellen of er allicht volgend seizoen niet nog meer mogelijk is. ,,Ik weet niet of je zomaar kunt evenaren, maar het team blijft grotendeels in tact. Er zit wel nog rek in”, aldus trainer Michel Kuiperij.

2B: VCV - WSV 1-3

WSV had de kans om een punt in te lopen op koploper SSS, maar liet dat na. Of het nog ergens om speelt over twee weken wordt duidelijk als de koploper komende week hun laatste wedstrijd speelt bij subtopper Trivos. De Warnsveldse ploeg is dan vrij, en sluit een week later thuis af tegen Devoco.

2B: SSS - Avior 3-1

Avior maakte de koploper een punt afhandig, maar het was niet voldoende voor trainer Jeroen Jansen en zijn compaan Ron Sparreboom om aan te blijven na dit seizoen. Jansen en Sparreboom vertrekken dus na een jaar bij de vrouwen, omdat het team na dit seizoen grotendeels uit elkaar valt. Zo vertrekken Dana van Kerkvoorde en Laura Roelofsen samen naar naar topdivisionist Rivo in Rijssen. Daarbij selecteerde Jansen/Sparreboom flink door aan het begin van het seizoen, maar een aantal oudgedienden keert waarschijnlijk terug in het eerste om de leemte op te vullen. Daar wilde het duo geen leiding meer aan geven. Ook kostte het Jansen/Sparreboom afgelopen jaar een hoop energie, en overweegt het duo om een jaar niets te doen. Hiervoor hadden Jansen en Sparreboom de mannen van Avior onder hun hoede.

Dynamo 3 - Gemini 3-2

Gemini-trainer Jan van Uitert baalde ervan dat zijn ploeg ‘maar’ twee punten meenam uit Apeldoorn, ondanks dat hij daar vooraf voor getekend zou hebben. Gemini, dat momenteel op een play-off plek staat, vergrootte de voorsprong op concurrent Heyendaal tot vier punten. Heyendaal heeft echter nog een wedstrijd tegoed. Zoals het er nu voor staat kan Gemini zich dus over twee weken tegen concurrent Volco veilig spelen, maar kan Van Uitert met zijn ploeg ook nog direct degraderen. ,,Achteraf ben ik er daarom zeker niet tevreden mee. De start was erg goed, maar daarna sloop er onzekerheid in de ploeg. Dynamo vergrootte de servicedruk, en wij hadden daar geen antwoord op.”

Heyendaal - WIK 4-0

Voor WIK rest niets anders dan het uitspelen van de competitie, daar de ploeg al lang en breed gedegradeerd was. Er viel dus bij Heyendaal ook weinig eer te behalen. Een verrassing was dat overigens niet. De kleine Steenderense dorpsclub, met een smalle selectie, bungelde haast het hele seizoen onderaan. Trainer Jorik Roelofsen gaf eerder al aan in principe aan te blijven als eindverantwoordelijke, als de selectie grotendeels in tact blijft.