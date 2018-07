B-ploeg Ajax in Putten wekt onbegrip

Brinkhuis wil het niet bagatelliseren of mooier maken dan het is. ,,Natuurlijk is dit vervelend. Door vijf blessures en vakantie van vier WK-gangers misten wij veel spelers en waren er minder bekende namen in Putten dan ze idealiter hadden gezien.’’

'Klinkklare onzin'

SDC Putten-voorzitter Albert de Bruin noemt de reactie van Ajax ‘klinkklare onzin’. ,,Dit is 100 procent niet waar en het verdraaien van feiten. In een gesprek op 17 mei is duidelijk afgesproken dat hier geen Jong Ajax of B-keuze zou komen. Anders hadden we niet zo op hoeven schalen met een tribune en toegangsprijzen. Ook Nordsjaelland is zeer verrast en gepikeerd want dit was ook tegen hun afspraken met Ajax, die hetzelfde waren als die van ons. Ajax moet zijn fout erkennen.’’